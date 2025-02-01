За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у суботу, 1 лютого, очікується сильна магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), що здатна впливати на самопочуття людей.



Науковці Центру прогнозування космічної погоди також прогнозують значну магнітну бурю з К-індексом 5 – 2 лютого та повторення сильних геомагнітних штормів упродовж усього місяця. За їхніми даними, відчутні геомагнітні збурення очікуються: 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 лютого.

Надалі сонячні спалахи, що можуть мати вплив на Землю, наразі не прогнозуються, але варто пам’ятати, що сонячна активність постійно змінюється, тож краще відслідковувати показники спалахів і геомагнітних бур та не припиняти з особливою ретельністю стежити за власним здоров’ям.

Бурі різняться за своєю інтенсивністю, що залежить від спалахів на Сонці. Невеликі магнітні коливання майже не відчутні й класифікуються за значенням К-індексу 2 або 3. Бурі з К-індексом 4 – уже відчуваються.

К-індекс 5 відповідає сильній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей.

Як впливають на нас магнітні бурі

Нагадаємо, що магнітні бурі можуть мати значний вплив на самопочуття, особливо у людей, схильних до метеочутливості. Серед основних симптомів, які можуть спостерігатися:

підвищена тривожність і стрес: у такі періоди люди можуть відчувати незрозуміле занепокоєння і дратівливість;

головні болі та мігрені: різкі зміни магнітного поля здатні провокувати напади головного болю;

перепади артеріального тиску: люди з хронічними захворюваннями серця і судин особливо вразливі перед впливом магнітних бур;

втома й апатія: багато хто відзначає зниження енергії та мотивації в періоди геомагнітних збурень.

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Як зменшити вплив магнітних бур