Фестивальная Одесса: что мы увидим в течение года

В Одессе и области всегда проходит много фестивалей, среди которых — музыкальные и танцевальные, юмористические и художественные, киношные и театральные. Многие из них имеют статус международных, и, чтобы поучаствовать в них, гости приезжают не только из близлежащих городов, но и из других стран. Этот год не станет исключением, он порадует как традиционными праздниками искусств, так и теми, что проходят у нас впервые.
- 15 февраля в Болграде на центральной площади города — фестиваль «Трифон Зарезан». Это традиционный праздник виноградарей и начало сельскохозяйственного сезона. Считается, что именно в этот день каждый бессарабец должен сделать первую подрезку, окропить вином виноградник и помолиться за будущий урожай. В рамках фестиваля будут проводиться ярмарки сувениров, национальной кухни и напитков.
13.00 – открытие фестиваля и шествие Трифонов
14.00 – проведение обряда «Трифон Зарезан»
15.00 – театрализованное представление Кукерской группы из Болгарии
15.30 – спортивная эстафета «Перекати бочку!»
16.00 – концертная программа с участием творческих коллективов Болградского района и гостей фестиваля.
- С 28 февраля по 1 марта в парке Шевченко — празднование Масленицы, которое будет проходить в течение трех дней. Для одесситов и гостей города подготовлена развлекательная программа, игры, розыгрыши, концерт. Также будут проходить конкурсы и викторины, состоится праздник проводов зимы с хороводами, песнями и обрядом сожжения чучела Масленицы.
- С 20 по 27 марта в театрах города — Фестиваль театральных премьер, посвященный Всемирному дню театра. Одесситы и гости города смогут увидеть в театрах Одессы самые интересные премьеры. А затем состоится праздник и торжественное вручение наград лучшим коллективам. Также в рамках праздника в Горсаду и музее Утесова пройдет Фестиваль Леонида Утесова, который приурочен к дню рождения артиста эстрады, певца, актера и одессита.
- С 27 по 29 марта на концертных площадках города — VI Международный фестиваль-конкурс «Одесса встречает друзей». На мероприятие приедут творческие коллективы и солисты из разных стран. На фестивале будут представлены хореография, вокал, инструментальный жанр, театральный жанр, театр мод, художественное слово, цирк.
- С 27 марта по 1 апреля в Доме клоунов — Международноый фестиваль клоунов и мимов «Комедиада». Организаторы представляют этот праздник как акцию мира, созидания, взаимопонимания и оптимизма. В программе — ежегодный конкурс лучших клоунов и театров клоунады.
- С 29 по 31 марта на Одесской киностудии в павильоне Веры Холодной — Международный фестиваль аэродизайна Odessa Balloon Fest — 2020. В празднике примут участие не только украинские мастера, но и гости из разных стран. 1 апреля участники фестиваля представят свои работы во время традиционного шествия Юморины. После окончания парада они будут выставлены на специальной локации.
- 1 апреля на разных городских локациях пройдет Юморина — традиционный одесский праздник хорошего настроения, который считается в Одессе главным событием года.
- С 17 по 21 апреля в историческом центре города — Международный фестиваль Odessa Photo Days. В рамках фестиваля состоятся мероприятия для фотографов, мастер-классы для начинающих, выставки работ и вечерние фотопоказы. Кроме того, пройдут лекции и мастер-классы, которые проведут фотографы из Украины, Польши, Греции, Австрии.
- С 16 по 17 мая на центральных площадках города — фестиваль «Дни Европы в Одессе». В торжествах примут участие представители дипломатических миссий, аккредитованных в Украине. В рамках мероприятия также состоится фестиваль национальных кухонь и выступления фольклорных коллективов.
- С 22 по 24 мая на Одесской киностудии — «Гогольfest. Одиссей». Это первый в Украине ежегодный международный фестиваль современного искусства, включающий музыку, танец, театр, сценографию, живопись, дизайн, кино- и аудиовизуальные искусства.
- С 24 по 26 мая в летнем театре морвокзала — фестиваль Black Sea Jazz Weekend в Одессе. Кроме возможности послушать хорошую живую музыку, вниманию гостей будут предложены мастер-классы и ворк-шоп от звезд первой величины и джазовых исполнителей.
- С 29 по 30 июня на Думской площади и Приморском бульваре — Фестиваль живых скульптур. На глазах зрителей «оживут» памятники искусства, исторические персонажи, герои легенд и литературных произведений.
- Со 2 по 5 июля в Одесском культурном центре — Фестиваль театров «Молоко», в рамках которого пройдет показ классических и современных пьес театрами из разных уголков Украины.
- С 9 по 12 июля в Белгород-Днестровской крепости — средневековый фестиваль Forpost — 2020. В программе — реконструкция средневекового поселения, рыцарские бои и средневековые танцы, фолк-рок концерт, выставка ретро-автомобилей и полеты на воздушных шарах, мото-зона для байкеров и ночная дискотека.
- С 10 по 18 июля в театре музыкальной комедии — XI Международный одесский кинофестиваль. Организаторы обещают насыщенную программу: эксклюзивные премьеры зарубежных и украинских фильмов, специальные показы, open-air киноперформанс на Потемкинской лестнице, мастер-классы от ведущих мировых кинематографистов и яркие вечеринки сезона с кинозвездами.
- С 26 по 30 сентября — V Международный литературный фестиваль. Организаторы обещают встречи с известными и начинающими писателями из Украины и других стран, презентации и мастер-классы.
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В настоящее время Одесская облгосадминистрация разрабатывает календарь фестивалей и праздников в Одессе и области. Сейчас документ находится в стадии обсуждения, и как только он будет принят, мы его опубликуем.
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