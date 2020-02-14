Фестивальная Одесса: что мы увидим в течение года

, которое будет проходить в течение трех дней. Для одесситов и гостей города подготовлена развлекательная программа, игры, розыгрыши, концерт. Также будут проходить конкурсы и викторины, состоится праздник проводов зимы с хороводами, песнями и обрядом сожжения чучела Масленицы.

, посвященный Всемирному дню театра. Одесситы и гости города смогут увидеть в театрах Одессы самые интересные премьеры. А затем состоится праздник и торжественное вручение наград лучшим коллективам.

На мероприятие приедут творческие коллективы и солисты из разных стран. На фестивале будут представлены хореография, вокал, инструментальный жанр, театральный жанр, театр мод, художественное слово, цирк.

Организаторы представляют этот праздник как акцию мира, созидания, взаимопонимания и оптимизма. В программе — ежегодный конкурс лучших клоунов и театров клоунады.

. В празднике примут участие не только украинские мастера, но и гости из разных стран.

участники фестиваля представят свои работы во время традиционного шествия Юморины. После окончания парада они будут выставлены на специальной локации.