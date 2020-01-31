Колоритный фестиваль пройдет в Болграде Одесской области в феврале

В субботу, 15 февраля, столица бессарабских болгар, город Болград приглашает в гости принять участие в ярком и самобытном старинном празднике Трифон Зарезан.

Святой Трифон, один из самых почитаемых у болгар святых – покровитель виноградарей. С давних пор каждый бессарабец, у которого есть даже небольшой виноградник, должен именно в Трифонов день сделать первую подрезку, окропить лозу вином и помолиться за свой будущий хороший урожай. Эта процедура сопровождается особым обрядом и считается стартом весенне-полевых работ.

В наше время (впрочем, как и в прошлом) считается, что в эти несколько предвесенних деньков можно весело отдохнуть, попить вина, пообщаться с соседями и друзьями, ведь с наступлением теплой погоды у пахарей и огородников уже не будет времени на отдых.

Более десяти лет назад инициатором возрождения данного обряда стал Одесский областной центр болгарской культуры в городе Болград. Ежегодно его сотрудники организовывали этот праздник в различных населенных пунктах Одесчины – по всем канонам предков бессарабских болгар.

В программе фестиваля этого года – театрализованные обрядовые представления, шествие Трифонов, заводные танцы и песни народных бессарабских коллективов, знакомство с болгарскими ряжеными – кукерами из Болгарии, а также дегустации бессарабских вин и блюд.

Официальный старт праздника на центральной площади города в 13:00. Добраться в Болград можно самостоятельно из Одессы автобусами от автостанции Привоз. Время в пути – 4 часа. Также в этот день будут организованы групповые поездки одесскими турфирмами.

Фото Юлии Сущенко

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