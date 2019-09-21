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Новости Одессы и Одесской области

На почте в Одессе массово писали письма, чтобы пригласить гостей на фестиваль (фото)

На почте в Одессе массово писали письма, чтобы пригласить гостей на фестиваль (фото)

На одесском Главпочтамте состоялся необычный флэшмоб. Там накануне Фестиваля дворов, намеченного на 28 сентября, массово писали письма.

Потом, как водится, бросали в урны, а уже оттуда их достанут и доставят по нужному адресу.

Флэшмоб состоялся в рамках подготовки к фестивалю дворов

Флэшмоб состоялся в рамках подготовки к фестивалю дворов

В акции поучаствовало несколько десятков человек. Они отправили послания знакомым, друзьям по школе, сотрудникам и родственникам. Кто-то – по Украине, другие за рубеж, а некоторые – даже по городу. Приглашали погулять всем двором.

Даже за границу можно было отправить послание бесплатно

Даже за границу можно было отправить послание бесплатно

Кстати, за границу письма можно было отослать бесплатно.

В акции с удовольствием поучаствовали и дети, и взрослые

В акции с удовольствием поучаствовали и дети, и взрослые

По мнению организаторов акции, популярные сейчас электронные сообщения – «холодные» и не вызывают особых чувств. Другое дело – письмо, написанное от руки.

В письмо, написанное от руки, вложены душа и чувства, считают организаторы акции

В письмо, написанное от руки, вложены душа и чувства, считают организаторы акции

А если еще купить открытку и разрисовать ее, такому посланию вообще цены не будет – считают организаторы. Так и поступили некоторые участники флэшмоба. Причем за фломастер с удовольствием брались и дети, взрослые. Кое-кто украсил послание надписью “Привет из одесского дворика”.

Некоторые решили отправить адресатам разрисованную своими руками открытку

Некоторые решили отправить адресатам разрисованную своими руками открытку

Конкретно

Как мы уже писали, Фестиваль дворов задумали как праздник хороших соседей. Его главной площадкой станет улица Жуковского (от Тираспольской площади до переулка Нечипоренко). Там можно будет веселиться без всяческих ограничений, так как движение транспорта перекроют.

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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