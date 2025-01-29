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З ранку 29 січня користувачі мобільного додатка Facebook зіткнулися з незвичною ситуацією. На сторінках медійних ресурсів, включаючи українські та міжнародні, замість актуальних новин відображається контент минулих років. Торкнувся цей збій і сторінок “Одеського Життя”.

Важливо зазначити, що проблема стосується виключно мобільного додатка Facebook. Веб-версія соцмережі на комп’ютерах та доступ через мобільні браузери працюють у звичайному режимі.

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