З ранку 29 січня користувачі мобільного додатка Facebook зіткнулися з незвичною ситуацією. На сторінках медійних ресурсів, включаючи українські та міжнародні, замість актуальних новин відображається контент минулих років. Торкнувся цей збій і сторінок “Одеського Життя”.
Важливо зазначити, що проблема стосується виключно мобільного додатка Facebook. Веб-версія соцмережі на комп’ютерах та доступ через мобільні браузери працюють у звичайному режимі.
Для отримання оперативної інформації читачам радимо:
- відвідувати безпосередньо сайт “Одеського Життя”
- користуватися офіційним каналом видання в Telegram
- або заходити до Facebook через браузер
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