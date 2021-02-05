Евровидение-2021: выбрана песня от Украины (видео)

Национальное жюри конкурса “Евровидение-2021” выбрало, кто и с какой песней представит Украину.

На рассмотрение жюри были представлены три новых композиции:«Рано»,«Церковка» и «Шум». Из трех предложенных группой песен единогласно выбрали – «Шум», – говорится в сообщении.

В основу песни положена одноименная обрядовая игра веснянка. Песня «Шум» в интерпретации группы Go_A – это современное переосмысление архаичной игры с элементами древнего магического обряда,сообщает “Суспільне”.

На песню также сняли клип, в котором говорится о непростом времени изоляции. По сюжету, человек тоскует по общению с людьми и мечтает о возвращении к привычной жизни без дистанцирования. На мгновение его мечта осуществляется: и вот он уже танцует веснянку.

Евровидение-2021 продет в Роттердаме (Нидерланды). Рассматривают разные возможные форматы (в связи с пандемией коронавируса).

Возможны как проведение онлайн-конкурса среди артистов, так и их оффлайн выступление без зрителей непосредственно в Нидерландах с соблюдением социальной дистанции и всех мер предосторожности по COVID-19.

При этом организаторы не рассматривают вариант отмены конкурса, и “Евровидение-2021″состоится в мае.

Ожидается, что окончательное решение о том, в каком формате пройдет популярный песенный конкурс в 2021 году, будет принято уже в ближайшие дни.