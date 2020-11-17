Если в доме нет тепла: куда звонить одесситам?

Одесская городская «Скорая коммунальная помощь» начала принимать заявления от горожан, связанные с отсутствием теплоносителя в системе дома или квартире.

Как сообщает Одесский горсовет, если в квартире холодные батареи или отсутствует отопление в доме, необходимо сообщить о проблеме диспетчеру сервиса «Скорая коммунальная помощь» по телефону 15-01 или позвонить в департамент городского хозяйства мэрии Одессы по телефону: 705-48-84.

Ранее «Одесская жизнь» писала о том, что отопительный сезон в Одессе стартовал 26 октября, но до сих пор тепло получили не все жители города.

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Фото: KP.ua