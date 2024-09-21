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Если в больнице вымогают взятку: в Одесской области заработала горячая линия для пациентов

Если в больнице вымогают взятку: в Одесской области заработала горячая линия для пациентов

В Одесской области начинает работу антикоррупционный комитет по контролю за деятельностью медицинских учреждений области и выявления фактов нарушений. Уже начала работать горячая линия, куда в случае необходимости могут обратиться пациенты медучреждений.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Одесской ОГА.

«Своевременное информирование о коррупционных схемах и правонарушениях позволит оперативно и качественно отрабатывать все обращения граждан, оптимизировать работу и улучшить медицинское обслуживание в учреждениях», – заявили в пресс-службе ведомства.

Как сообщается, телефоны горячей линии наблюдательного комитета уже начали свою работу в режиме 24/7. Они действуют как для жителей Одессы, так и по всей области. Обращения фиксируются и обрабатываются менеджерами медицинского профиля.

Тех пациентов или их родных, кто столкнулся столкнулись с требованием денег за лечение или лекарственные средства, предусмотренные бесплатно, просят обращаться на горячую линию по телефонам:

  • 050-418-82-77;
  • 063-625-00-23;
  • 048-753-31-44.

«Не оставайтесь в стороне от социально важных вопросов. Только совместными усилиями мы прекратим коррупционные действия и сможем улучшить медицинское обслуживание граждан Одесской области», – добавили в облздраве.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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