Якщо у лікарні вимагають хабар: на Одещині запрацювала гаряча лінія для пацієнтів

В Одеській області розпочинає роботу антикорупційний комітет з контролю за діяльністю медичних закладів області та виявлення фактів порушень. Вже почала працювати гаряча лінія, куди у разі потреби можуть звернутись пацієнти медустанов.
Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Одеської ОВА.
«Вчасне інформування про корупційні схеми та правопорушення дозволить оперативно та якісно відпрацьовувати всі звернення громадян, оптимізувати роботу та покращити медичне обслуговування в закладах», – заявили у прес-службі відомства.
Як повідомляється, телефони гарячої лінії наглядового комітету вже розпочали свою роботу в режимі 24/7. Вони діють як для жителів Одеси, так і по всій області. Звернення фіксуються та обробляються менеджерами медичного профілю.
Тих пацієнтів або їх рідних, хто зіткнувся з вимогою грошей за лікування або лікарські засоби, передбачені безкоштовно, просять звертатися на гарячу лінію за телефонами:
- 050-418-82-77;
- 063-625-00-23;
- 048-753-31-44.
«Не залишайтесь осторонь соціально важливих питань. Лише спільними зусиллями ми припинимо корупційні дії та зможемо покращити медичне обслуговування громадян Одеської області», – додали в облздоров’я.
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