Еще четыре именные таблички появятся на одесской Аллее звезд

Открытие табличек планируется на День города 2 сентября, хотя пока средств на их создание и установку еще нет.

Члены историко-топонимической комиссии уже выбрали новые имена для Аллеи:

публицист Александр Розенбойм,

публицист Михаил Комаров,

один из основоположников литературы на идише Шолом-Алейхем,

художников Виталия Аликберова

Рассматривались имена художников Исаака Малика, Дины Фруминой, Сергея Князева и Алексея Шовкуненко. Также рассматривали и художника Виталия Аликберова. Оказалось, что семья Аликберова готова профинансировать установку таблички в его честь, поэтому комиссия утвердила и это решение.