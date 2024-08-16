Новости Одессы и Одесской области

Еще четыре именные таблички появятся на одесской Аллее звезд

Еще четыре именные таблички появятся на одесской Аллее звезд

В Одессе на Аллее звезд установят именные таблички еще четырем известным личностям, связанным с Одессой. Об этом сообщил вице-мэр, председатель историко-топонимической комиссии Одесского горсовета Павел Вугельман.

Открытие табличек планируется на День города 2 сентября, хотя пока средств на их создание и установку еще нет.

Члены историко-топонимической комиссии уже выбрали новые имена для Аллеи:

  • публицист Александр Розенбойм,
  • публицист Михаил Комаров,
  • один из основоположников литературы на идише Шолом-Алейхем,
  • художников Виталия Аликберова

Рассматривались имена художников Исаака Малика, Дины Фруминой, Сергея Князева и Алексея Шовкуненко. Также рассматривали и художника Виталия Аликберова. Оказалось, что семья Аликберова готова профинансировать установку таблички в его честь, поэтому комиссия утвердила и это решение.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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