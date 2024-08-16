Еще четыре именные таблички появятся на одесской Аллее звезд

В Одессе на Аллее звезд установят именные таблички еще четырем известным личностям, связанным с Одессой. Об этом сообщил вице-мэр, председатель историко-топонимической комиссии Одесского горсовета Павел Вугельман.
Открытие табличек планируется на День города 2 сентября, хотя пока средств на их создание и установку еще нет.
Члены историко-топонимической комиссии уже выбрали новые имена для Аллеи:
- публицист Александр Розенбойм,
- публицист Михаил Комаров,
- один из основоположников литературы на идише Шолом-Алейхем,
- художников Виталия Аликберова
Рассматривались имена художников Исаака Малика, Дины Фруминой, Сергея Князева и Алексея Шовкуненко. Также рассматривали и художника Виталия Аликберова. Оказалось, что семья Аликберова готова профинансировать установку таблички в его честь, поэтому комиссия утвердила и это решение.