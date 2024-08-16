Новини Одеси та Одеської області

Ще чотири іменні таблички з’являться на одеській Алеї зірок

Ще чотири іменні таблички з’являться на одеській Алеї зірок

В Одесі на Алеї зірок встановлять іменні таблички ще чотирьом відомим особистостям, пов’язаним з Одесою. Про це повідомив віцемер, голова історико-топонімічної комісії Одеської міськради Павло Вугельман.

Відкриття табличок планується на День міста 2 вересня, хоча наразі коштів на їх створення та встановлення ще немає.

Члени історико-топонімічної комісії вже обрали нові імена для Алеї:

  • публіцист Олександр Розенбойм,
  • публіцист Михайло Комаров,
  • один з основоположників літератури на їдиші Шолом-Алейхем,
  • художників Віталія Алікберова

Розглядалися імена художників Ісаака Маліка, Діни Фруміної, Сергія Князєва та Олексія Шовкуненка. Також розглядали і художника Віталія Алікберова. Виявилося, що родина Алікберова готова профінансувати встановлення таблички на його честь, тому комісія затвердила і це рішення.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk