Ще чотири іменні таблички з’являться на одеській Алеї зірок

Відкриття табличок планується на День міста 2 вересня, хоча наразі коштів на їх створення та встановлення ще немає.

Члени історико-топонімічної комісії вже обрали нові імена для Алеї:

публіцист Олександр Розенбойм,

публіцист Михайло Комаров,

один з основоположників літератури на їдиші Шолом-Алейхем,

художників Віталія Алікберова

Розглядалися імена художників Ісаака Маліка, Діни Фруміної, Сергія Князєва та Олексія Шовкуненка. Також розглядали і художника Віталія Алікберова. Виявилося, що родина Алікберова готова профінансувати встановлення таблички на його честь, тому комісія затвердила і це рішення.