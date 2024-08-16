Ще чотири іменні таблички з’являться на одеській Алеї зірок

В Одесі на Алеї зірок встановлять іменні таблички ще чотирьом відомим особистостям, пов’язаним з Одесою. Про це повідомив віцемер, голова історико-топонімічної комісії Одеської міськради Павло Вугельман.
Відкриття табличок планується на День міста 2 вересня, хоча наразі коштів на їх створення та встановлення ще немає.
Члени історико-топонімічної комісії вже обрали нові імена для Алеї:
- публіцист Олександр Розенбойм,
- публіцист Михайло Комаров,
- один з основоположників літератури на їдиші Шолом-Алейхем,
- художників Віталія Алікберова
Розглядалися імена художників Ісаака Маліка, Діни Фруміної, Сергія Князєва та Олексія Шовкуненка. Також розглядали і художника Віталія Алікберова. Виявилося, що родина Алікберова готова профінансувати встановлення таблички на його честь, тому комісія затвердила і це рішення.