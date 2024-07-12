Еще больше без света: в пятницу, 12 июля, одесситам добавили плановые отключения электроэнергии (адреса)

В пятницу, 12 июля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков некоторые одесситы остались без света. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность отключений.
Центральный РЭС
Работы запланированы до 17.00:
- ул. Новосельского, 35 – 52, 25 – 46А,
- ул. Старопортофранковская, 43,
- спуск Степана Олейника, 8,
- ул. Раскидайловская, 40 – 57,
- ул. Градоначальническая, 34 – 36,
- ул. Дюковская, 4,
- ул. Косвенная, 1 – 22б.
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Работы запланированы до 19.00:
- ул. Кордонная, 25,
- спуск Степана Олейника, 3-8,10,12,
- ул. Базарная, 70,
- ул. Балковская, 50, 52, 69 – 95,
- ул. Градоначальническая, 37 – 49,
- пер. Поперечный, 1 – 17а,
- ул. Дидрихсона, 15 – 29,
- ул. Татьяны Тесс, 3а – 43б,
- пер. Костровая, 7, 30,
- ул. Богуна, 6а, 12/2, 21,
- ул. Цветочная,
- ул. Платанова, 36а, 70, 27 – 126,
- ул. Радостная, 114, 116,
- ул. С. Рихтера, 33-109,
- пер. 1-й Сиреневый, 1 – 6,
- пер. 2-й Сиреневый, 1 – 19,
- пер. Бужковый, 2/2,
- пер. Ковровый, 5, 7, 9,
- пер. Кострова, 30, 30/2, 34, 37а,
- проезд Бужков, 1 – 6,
- ул. Квитневая, 15, 17, 20 – 31/1,
- ул. Николая Лысенко (Корнюшина), 1а – 27а,
- ул. Йозефа Прибика (Минская), 30 — 49,
- ул. Алексея Косяченко, 2 — 31,
- ул. Сельская, 29 – 44,
- ул. Туристская, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15,
- ул. Ближние Мельницы (Кондркнка), 97, 97а, 99,
- ул. Малишевского (Гастелло), 9 – 55,
- Платонова, 1 – 34г,
- ул. Раскидайловская, 53б, 63, 65,
- ул. Разумовского, 58, 60.
Южный РЭС
Работы запланированы до 17.00:
- ул. Николая Кулиша (Ванцетти), 54,
- ул. Вертелецкого, 47в,
- Дмитриевская улица (ул. Дмитрия Донского), 57,
- ул. Китобойная, 48а – 110,
- ул. Люстдорфская дорога, 91 – 155,
- ул. Обильная, 56 – 109,
- ул. Сергея Шелухина (ул. А. Невского), 44а,
- ул. Планетная, 26а – 101,
- пер. 1-й Кандинского Василия, 1 – 22,
- пер. 2-й Кандинского, 1 – 19,
- пер. 2-й Обильный, 2 – 20,
- пер. 3-й Кандинского, 1 – 18,
- Павла Чубинского переулок (пер. 4-й А. Невского), 7б, 7в,
- пер. 4-й Ульяновский, 1 – 16,
- пер. 5-й Кандинского Василия, 14а, 19,
- пер. 5-й Ульяновский, 1-19а,
- пер. Ульяновский, 4,15а.