Еще больше без света: в пятницу, 12 июля, одесситам добавили плановые отключения электроэнергии (адреса)

Еще больше без света: в пятницу, 12 июля, одесситам добавили плановые отключения электроэнергии (адреса)

В пятницу, 12 июля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков некоторые одесситы остались без света. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность отключений.

Центральный РЭС

Работы запланированы до 17.00:

  • ул. Новосельского, 35 – 52, 25 – 46А,
  • ул. Старопортофранковская, 43,
  • спуск Степана Олейника, 8,
  • ул. Раскидайловская, 40 – 57,
  • ул. Градоначальническая, 34 – 36,
  • ул. Дюковская, 4,
  • ул. Косвенная, 1 – 22б.

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Работы запланированы до 19.00:

  • ул. Кордонная, 25,
  • спуск Степана Олейника, 3-8,10,12,
  • ул. Базарная, 70,
  • ул. Балковская, 50, 52, 69 – 95,
  • ул. Градоначальническая, 37 – 49,
  • пер. Поперечный, 1 – 17а,
  • ул. Дидрихсона, 15 – 29,
  • ул. Татьяны Тесс, 3а – 43б,
  • пер. Костровая, 7, 30,
  • ул. Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • ул. Цветочная,
  • ул. Платанова, 36а, 70, 27 – 126,
  • ул. Радостная, 114, 116,
  • ул. С. Рихтера, 33-109,
  • пер. 1-й Сиреневый, 1 – 6,
  • пер. 2-й Сиреневый, 1 – 19,
  • пер. Бужковый, 2/2,
  • пер. Ковровый, 5, 7, 9,
  • пер. Кострова, 30, 30/2, 34, 37а,
  • проезд Бужков, 1 – 6,
  • ул. Квитневая, 15, 17, 20 – 31/1,
  • ул. Николая Лысенко (Корнюшина), 1а – 27а,
  • ул. Йозефа Прибика (Минская), 30 — 49,
  • ул. Алексея Косяченко, 2 — 31,
  • ул. Сельская, 29 – 44,
  • ул. Туристская, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15,
  • ул. Ближние Мельницы (Кондркнка), 97, 97а, 99,
  • ул. Малишевского (Гастелло), 9 – 55,
  • Платонова, 1 – 34г,
  • ул. Раскидайловская, 53б, 63, 65,
  • ул. Разумовского, 58, 60.

Южный РЭС

Работы запланированы до 17.00:

  • ул. Николая Кулиша (Ванцетти), 54,
  • ул. Вертелецкого, 47в,
  • Дмитриевская улица (ул. Дмитрия Донского), 57,
  • ул. Китобойная, 48а – 110,
  • ул. Люстдорфская дорога, 91 – 155,
  • ул. Обильная, 56 – 109,
  • ул. Сергея Шелухина (ул. А. Невского), 44а,
  • ул. Планетная, 26а – 101,
  • пер. 1-й Кандинского Василия, 1 – 22,
  • пер. 2-й Кандинского, 1 – 19,
  • пер. 2-й Обильный, 2 – 20,
  • пер. 3-й Кандинского, 1 – 18,
  • Павла Чубинского переулок (пер. 4-й А. Невского), 7б, 7в,
  • пер. 4-й Ульяновский, 1 – 16,
  • пер. 5-й Кандинского Василия, 14а, 19,
  • пер. 5-й Ульяновский, 1-19а,
  • пер. Ульяновский, 4,15а.
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