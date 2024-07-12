Ще більше без світла: у п’ятницю, 12 липня, одеситам додали планові відключення електроенергії (адреси)

Ще більше без світла: у п’ятницю, 12 липня, одеситам додали планові відключення електроенергії (адреси)

У п’ятницю, 12 липня 2024 року, через планові роботи енергетиків деякі одесити залишилися без світла. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адресу та тривалість відключень.

Центральний РЕМ

Роботи заплановані до 17.00:

  • вул. Новосельського, 35 – 52, 25 – 46А,
  • вул. Старопортофранківська, 43,
  • узвіз Степана Олійника, 8,
  • вул. Розкидайлівська, 40 – 57,
  • вул. Градоначальницька, 34 – 36,
  • вул. Дюковська, 4,
  • вул. Скісна, 1 – 22б.

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Роботи заплановані до 19.00:

  • вул. Кордонна, 25,
  • узвіз Степана Олійника, 3-8,10,12,
  • ул. Базарна, 70,
  • вул. Балківська, 50, 52, 69 – 95,
  • вул. Градоначальницька, 37 – 49,
  • пров. Поперечний, 1 – 17а,
  • вул. Дідріхсона, 15 – 29,
  • вул. Тетяни Тесс, 3а – 43б,
  • пров. Кострова, 7, 30,
  • вул. Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • вул. Квіткова,
  • вул. Платанова, 36а, 70, 27 – 126,
  • вул. Радісна, 114, 116,
  • вул. С. Ріхтера, 33– 109,
  • пров. 1-й Бузковий, 1 – 6,
  • пров. 2-й Бузковий, 1 – 19,
  • пров. Бузьковий, 2/2,
  • пров. Килимовий, 5, 7, 9,
  • пров. Кострова, 30, 30/2, 34, 37а,
  • проїзд Бузьковий, 1 – 6,
  • вул. Квітнева, 15, 17, 20 – 31/1,
  • вул. Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а – 27а,
  • вул. Йозефа Прибіка (Мінська), 30  – 49,
  • вул. Олексія Косяченка, 2 – 31,
  • вул. Сільська, 29 – 44,
  • вул. Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15,
  • вул. Ближні Млини (Кондркнка), 97, 97а, 99,
  • вул. Малішевського (Гастелло), 9 – 55,
  • Платонова, 1 – 34г,
  • вул. Розкидайлівська, 53б, 63, 65,
  • вул. Розумовського, 58, 60.

Південний РЕМ

Роботи заплановані до 17.00:

  • вул. Миколи Куліша (Ванцетті), 54,
  • вул. Вертелецького, 47в,
  • Дмитріївська вулиця (вул. Дмитра Донського), 57,
  • вул. Китобійна, 48а – 110,
  • вул. Люстдорфська дорога, 91 – 155,
  • вул. Рясна, 56 – 109,
  • вул. Сергія Шелухина (вул. О. Невського), 44а, в
  • ул. Планетна, 26а – 101,
  • пров. 1-й Кандинського Василя, 1 – 22,
  • пров. 2-й Кандинського, 1 – 19,
  • пров. 2-й Рясний, 2 – 20,
  • пров. 3-й Кандинського, 1 – 18,
  • Павла Чубинського провулок (пров. 4-й О. Невського), 7б, 7в,
  • пров. 4-й Ульянівський, 1 – 16,
  • пров. 5-й Кандинського Василя, 14а, 19,
  • пров. 5-й Ульянївський, 1 – 19а,
  • пров. Ульянівський, 4,15а.

 

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