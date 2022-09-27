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Троллейбусы №7, 9, 10 вернулись на свои привычные маршруты

Троллейбусы №7, 9, 10 вернулись на свои привычные маршруты

Со вторника, 27 сентября, троллейбусные маршруты №7,9,10 возвращаются на прежние маршруты.

Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс».

В сообщении сказано, что с 27.09 троллейбусные маршруты №7, 9, 10 возвращаются к обычному алгоритму работы, а именно:

  • маршрут №7 курсирует между Архитекторской улицей и Новосельского;
  • маршрут №9 курсирует между улицами Инглеге и Ришельевской;
  • маршрут №10 курсирует между улицами Инглеге и Ришельевской.

Напомним, что 26 сентября по техническим причинам пути следования трех перечисленных троллейбусов были изменены.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала подробности запуска долгожданного трамвая «Север – Юг». Впервые в Одессе появился магистральный трамвайный маршрут, связывающий крупнейшие спальные районы города Котовского и Таирова, и его исторический центр.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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