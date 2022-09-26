В Одессе изменили маршруты трех ключевых троллейбусов

С понедельника, 26 сентября, временно меняются маршруты троллейбусов № 7, 9, 10. Изменения временные, но как долго они будут действовать, пока неизвестно.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Одессгорэлектротранс».

На предприятии объяснили изменения в движении троллейбусов техническими причинами.

Маршрут №7 будет ходить по двум не связанным между собой участкам:

между Архитекторской улицей и площадью 10 апреля;

между улицей Новосельского и Привокзальной площадью.

Маршрут №10 теперь стартует от улицы Инглези, далее по улице Космонавтов, Адмиральскому проспекту, улице Сегедской, по проспекту Гагарина, по проспекту Шевченко к площади 10 апреля, по улице Черняховского и далее по Адмиральскому проспекту к улице Инглеге.

Маршрут №9 пока работает между улицами Ришельевской и Привокзальной площадью.

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