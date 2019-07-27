Ексначальника поліції Одещини Дмитра Головіна суд відправив під цілодобовий домашній арешт

Колишній начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області носитиме електронний браслет та здасть закордонні паспорти

Про це Громадському повідомила прессекретарка керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

Відповідне рішення ухвалила слідча суддя Солом’янського районного суду міста Києва Вікторія Жовноватюк за результатами розгляду клопотання НАБУ і САП.

На Головіна поклали низку обов’язків, зокрема, носити електронний браслет і здати закордонні паспорти.

За словами Постолюк, у САП незадоволені таким рішенням і будуть його оскаржувати.

Нагадаємо, днями «Одесская жизнь» повідомляла про те, що Дмитра Головіна підозрюють у розкраданні держмайна в особливо великих розмірах.

Фото: МВС України