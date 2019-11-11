Екс-міністерка охорони здоров’я Уляна Супрун показала трейлер про роботу її команди в МОЗ (відео)

Трейлер Супрун опублікувала у Facebook.

– У перші дні роботи в Міністерстві охорони здоров’я, коли знайомилися з співробітниками та оглядала приміщення, у підвалі ми знайшли скульптуру Гіппократа. Вона була з розбитою рукою та стояла захаращена іншими речами обличчям до стіни. Це стало своєрідним символом того, що систему охорони здоров‘я потрібно повернути обличчям до людей. І ми почали це робити. Згодом Гіппократа відремонтували і поставили на вході до міністерства, де він стоїть і сьогодні. Та розпочали трансформацію системи, яка триває досі, – зазначила пані Супрун.

Фото: 5 канал

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