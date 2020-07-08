Екс-керівник Одеської митниці просить поновити його на посаді

Про це повідомила пресслужба Окружного адміністративного суду м. Києва.

Михайло Грібанов просить ОАСК поновити його на посаді начальника Одеської митниці Держмитслужби. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва. Відповідачем зазначена – Державна митна служба, третіми особами – Одеська митниця Держмитслужби та Міністерство фінансів.

Зокрема, у позовних вимогах позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ Державної митної служби, датований 22 травня, про припинення державної служби та звільнення з посади Грібанова М.О. Водночас, позивач просить суд поновити його на посаді начальника Одеської митниці.

Наразі Окружний адміністративний суд міста Києва вирішує питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Нагадаємо, на посаду очільника Одеської митниці Держмитслужби Грібанова призначили в лютому цього року. Уже 15 травня Мінфін заявив про звільнення керівників восьми митниць. Глава Одеської митниці отримав попередження про звільнення. Тоді міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, що звільнення є наслідком неефективності роботи.

Фото: Обозреватель