В Одеській області призначили нового очільника Держмитслужби

Конкурси на посади голів Одеської та Поліської митниць добігли кінця.

Про це повідомляє пресслужба Нової митниці у Facebook.

Упродовж 45 днів конкурсна комісія провела по 3 етапи відбору, яким передувало онлайн-тестування на знання Основного закону України.

Із 58 кандидатів на очільника Одеської митниці і 24 – Поліської до фінальних співбесід із головою Держмитслужби дійшли 10 претендентів (по 5 на кожну вакансію). ТОП-5 фіналістів формували на основі рейтингових балів конкурсної комісії.

Отже, Михайло Грібанов очолить Одеську митницю Держмитслужби, Сергій Панчук — Поліську митницю Держмитслужби. Обидва переможці мають досвід роботи в митних органах. Михайло Грібанов, зокрема, з 2013 року працює в бізнесі.

Фото (зображений Михайло Грібанов): Обозреватель

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