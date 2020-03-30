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Новости Одессы и Одесской области

Екс-голову Одеської облдержадміністрації призначили главою Міністерства охорони здоров’я

Екс-голову Одеської облдержадміністрації призначили главою Міністерства охорони здоров’я

Верховна Рада призначила міністром охорони здоров’я Максима Степанова.

Про це повідомляє видання Українська правда.

Верховній Раді лиш з другої спроби вдалося підтримати кандидатуру Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров’я.

Зокрема, за це рішення 195 голосів віддала фракція “Слуга народу”, 21 – ОПЗЖ, 13 – група “Довіра” і 9 позафракційних.

Максим Степанов народився 18 серпня 1975 року. Закінчив Донецький державний медуніверситет ім. Горького та Київський національний економічний університет за спеціальністю «Міжнародна економіка». Вільно володіє англійською мовою.

Степанов з 2017 по 2019 роки був головою Одеської ОДА. До цього у 2011-2016 роках очолював ДП «Поліграфкомбінат «Україна».

З 1999-2001 роки обіймав посаду заступника генерального директора ДК «Торговий дім «Газ України» НАК «Нафтогаз України». А у 2003-2004 роках працював у Державній податковій адміністрації України.

Фото: Ukranews

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