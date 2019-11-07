Еда как искусство: в одесском ресторане создали блюда по мотивам известных картин ОХМ

Необычный подарок сделал одесский ресторан Frebul Одесскому художественному музею. В честь 120 летия ОХМ повар заведения создал три блюда по мотивам известных экспонатов музея – «Валькирья» Михаила Врубеля (1899), «Полёт» Александра Ацманчука (1965) и «Влюбленный мальчик» Влады Ралко (2003).

Картины из Одесского художественного музея:

Попробовать блюда можно будет только с 6 по 10 ноября – в дни празднования юбилея музея.

Авторы акции передадут половину вырученных от продажи блюд средств на развитие музея:

А вы догадались какое блюдо какой картине соответствует?

Столик можно забронировать по телефону (099)-011-64-86 или на сайте ресторана.

Адрес: ул. Канатная, 27/1

Фото блюд и обложки: Facebook-страница акции

Напомним, 10 ноября Одесский художественный музей отметит свое 120-летие. С программой празднования можно ознакомиться тут.