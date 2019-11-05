Одеський художній музей святкує 120-річчя: програма святкування

Про це повідомляє пресслужба Одеського художнього музею.

10 листопада – останній день святкування і на весь день команда приготувала цікаві події в музеї: і вдень, і навіть вночі. Тут влаштують сімейні екскурсії, Ніч в музеї і грандіозний концерт, повідомляють в прес-службі ОХМ.

– Запрошуємо на довгоочікувану спільну екскурсію для дітей і дорослих, серію нових екскурсій, які спеціально до святкування розробили наші наукові співробітники! А також на улюблену для багатьох ніч в музеї, – зазначають у музеї.

Розклад святкування Дня народження Одеського художнього музею:

День

12:00 – спільна екскурсія для батьків і дітей від Юлії Богачової! На ній ви дізнаєтеся про історію старовинної садиби, в якій вже 120 років знаходиться музей. Ви дізнаєтеся, кому вона належала, для якої важливої ​​події була побудована. Ми познайомимо вас з господарями, ви дізнаєтеся про їхні радощі й печалі. Разом ми прогуляємося по залах палацу, в думках заглянемо в зимовий сад з дивними квітами, уявімо, як господарі з гостями до нього приходили, а звідти прямували до моря. Поговоримо про таємничий грот з його легендами. Піднімемося на другий поверх, де знаходились особисті покої господарів. Дізнаємося, чому сім’я покинула садибу і як тут було відкрито Міський музей витончених мистецтв.

13:00 цикл екскурсій «Великі і малі зібрання в колекції Одеського художнього».

Колекція Одеського художнього багато в чому зобов’язана одеським колекціонерам другої половини XIX – початку ХХ століття. Святкуючи 120-річчя музею, згадують Руссова, Бекермана, Брайкевіча, Ашкеназі, Драгоєво, Петрококіно, Толстих, Пальменбахов / Бюлер – власників великих і малих колекцій живопису, яких об’єднувала пристрасть до колекціонування і бажання «принести посильну допомогу рідному мистецтву» (А. Русов ). Ми поговоримо про формування приватних колекцій і про долі їхніх власників, про музейну політику більшовиків і про роль «музейників» в зберіганні предметів мистецтва.

Розклад екскурсій:

13.00 – збори Ашкеназі в колекції Одеського художнього (Володимир Дамаскін);

13:30 – збори Русова в колекції Одеського художнього (Марина Верховецька);

14:00 – збори Петрококіно в колекції Одеського художнього (Тетяна Токарчук);

14:30 – збори Пальменбахів / Розен в колекції Одеського художнього (Кирило Ліпатов);

15:00 – збори Драгоєво в колекції Одеського художнього (Віра Фенелонова);

15:30 – зібрання ікон в колекції Одеського художнього (Тетяна Мазур);

16:00 – збори Толстого в колекції Одеського художнього (Юлія Бердіярова);

16:30 – збори Брайкевіча в колекції Одеського художнього (Кирило Ліпатов).

Вартість: тільки вхідний квиток (70/35 грн). Участь в будь-якій екскурсії цього дня безкоштовна.

Нічні екскурсії з ліхтариками

Реєстрація на ці екскурсії обов’язкова, адже нічні екскурсії мають жорстке обмеження в кількості відвідувачів.

18:30 – 22:30 Початок екскурсій – кожні 15 хвилин. Ви вибираєте бажаний часовий проміжок, а потім потрапляєте в одну з чотирьох екскурсій протягом обраного години в порядку живої черги.

Вартість екскурсії: 100/50 грн.

Розклад нічних екскурсій:

18: 30-19: 30 – грот Одеського художнього;

19: 30-20: 30 – перший поверх Одеського художнього;

20: 30-21: 30 – другий поверх Одеського художнього;

21: 30-22: 30 – улюблені роботи наших екскурсоводів.

Подарунком для гостей музею в цей вечір стане мультиінструментальна імпровізація Future & Jazz Funk від Roumeo & CJ Plus, що гратимуть в Серебряковській залі весь вечір. Також на гостей чекають гарячі напої в дворику музею.

Фото: odessa365.com