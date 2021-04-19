В Одессу не будут пускать грузовики в часы пик – названа причина (видео)

Вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман пояснил намерение городских властей запретить грузовикам двигаться основными магистралями города в часы-пик. Об этом чиновник рассказал в своем еженедельном видеообращении на своей странице в Facebook.

Как уточнил Жеман, под «часами пик» подразумевается время с 7:00 до 10:00 утром и с 17:00 до 20:00 вечером. Он также пояснил, что именно в это время городские дороги наиболее загружены.

«И, конечно же, те машины, которые заезжают в город для подвоза-развоза товаров, либо те машины, которые едут на стройки, в данный момент серьезно мешают дорожному движению. Именно для того чтобы облегчить в городе движение в часы пик, мы вводим эти ограничения», – сказал вице-мэр.

Как сообщала «Одесская жизнь», в Одессе планируют запретить въезжать в город в час пик грузовикам свыше 3,5 тонн. Причем, новое правило будет предусматривать не только запрет на въезд, но и на остановку грузового транспорта.

Фото: 8News