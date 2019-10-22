Две девочки пострадали, катаясь на качелях инклюзивной детской площадки на Соборке

Несмотря на то, что площадка разработана, в первую очередь, для детей с ограниченными физическими возможностями, другие дети тоже там проводят свой досуг. Однако там пострадали две девочки, катаясь на качелях.

Об этом сообщает в Facebook мама пострадавшей девочки Olga Rissling в группе «Кидфрендли».

По её словам, она пришла с дочкой на новую площадку. «Пробыли там не долго, так как на одной из качелей дочка сломала ногу», – пишет мама девочки. Ольга утверждает, что ее дочка не спрыгивала с качели и не падала. Женщина списывает травму на саму конструкцию качелей, которую она посчитала странной.

На осмотре у травматолога девочке загипсовали ногу и назначили операцию, так как нашли осколки поломанной кости.

Ольга и её дочь не единственные, кто были тогда на площадке. На тех же качелях пострадала ещё одна девочка. Травма у неё не такая тяжелая – вывих ноги.

Ольга задаётся вопросом, к кому бы обратиться за компенсацией материального и морального ущерба, и как предотвратить травмы других детей.

Напомним, что корреспондент “Одесской жизни” побывала на открытии площадки. Площадка обеспечена всем необходимым для занятий, отдыха и игр детей с инвалидностью. То есть, на некоторые качели можно заехать на инвалидной коляске. И некоторые из них предназначены только для детей на коляске, о чем сообщается на информационной табличке возле такого инвентаря. Использовать их не по назначению запрещено и может привести к серьезным травмам. Как отметил наш корреспондент, несмотря на предупреждение, на них таки катаются все, кому не лень.

Фото: Olga Rissling