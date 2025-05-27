Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Предварительно установлено, что 58-летняя водитель автомобиля «BMW» наехала на 13-летнего парня, когда тот пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Водитель будет проверена на состояние опьянения.
Полные обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий областной полиции.
Решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
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