ДТП в Одессе: смерть пешехода и «встреча» со столбом

В четверг, 9 сентября, в Одессе произошли две серьезные дорожные аварии. Одно ДТП – со смертельным исходом.

По данным патрульной полиции, вечером на улице Балковской водитель автомобиля BMW совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу. От полученных травм пешеход скончался в больнице.

А ночью на улице Атамана Головатого водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и врезался в электроопору. Неосмотрительный водитель получил травмы и был госпитализирован.

Причины обоих происшествий выяснит следствие.

Напомним, одесские врачи борются за жизнь маленькой школьницы из Килии, которую сбил на мопеде подросток.