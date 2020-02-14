ДТП в Одессе: от Пересыпского моста до Таможенной площади образовалась пробка

Авария произошла утром в результате столкновения двух легковых автомобилей.

Как передает корреспондент “Одесской жизни”, пробка образовалась от Пересыпского моста до Таможенной площади, движение по Польскому спуску затруднено.

При этом место ДТП можно объехать только по встречной полосе.

Дорожная ситуация усложнена тем, что авария произошла в час-пик, когда жители города едут на работу.

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