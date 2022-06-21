Что случилось с маршруткой на трассе Одесса – Рени? (фото)

Сегодня утром, во вторник, 21 июня, на трассе Одесса – Рени произошло ДТП с участием маршрутного автобуса.

Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, авария случилась около семи часов утра у села Николаевка-Новороссийская.

Предварительно, во время движения в маршрутке «Рени – Одесса», которой управлял 54-летний водитель, лопнули два колеса. В результате микроавтобус потерял управляемость и перевернулся на бок.

В момент ДТП в маршрутке, кроме водителя, находились 13 пассажиров. У одной женщины диагностировали перелом ключицы и ребер, остальные отделались мелкими ушибами.

Обстоятельства происшествия расследуют правоохранители.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о ДТП на Люстдорфской дороге, где мусоровоз протаранил трамвай.