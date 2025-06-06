Мониторинговые каналы сообщают, что по региону было запущено не менее десяти ударных беспилотников. Это заставило тысячи жителей искать укрытие.

Под ударами оказались не только Одесса, но и курортные поселки Черноморского побережья — Санжейка, Курортное и Затока. Также атакам подверглись города Черноморск и Овидиополь.

Очевидцы сообщают о работе систем противовоздушной обороны в разных частях региона. Звуки взрывов были слышны как в Одессе, так и в приморских населенных пунктах.

Официальной информации о последствиях ночной атаки пока нет. Местные власти призывают жителей соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог и не игнорировать сигналы тревоги.

– Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! – написал в своих соцсетях городской голова Геннадий Труханов.

Это уже очередной удар российских войск по мирным населенным пунктам Одесской области за последние дни. Враг систематически атакует регион ударными беспилотниками, стремясь нанести ущерб гражданской инфраструктуре и запугать население.

Ранее сообщалось, что в результате российской атаки один из поселков Одесской области остался без больницы и лицея.

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