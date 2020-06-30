Драка в Национальном парке: полиция выясняет причину конфликта в «Тузловских лиманах»

Полиция выясняет причину конфликта между предпринимателями и руководством национального парка «Тузловские лиманы» в Одесской области.
Там в понедельник, 30 июня, некоторые участники получили телесные повреждения, сообщили и в ГУ Нацполиции в Одесской области.
Как сообщил на своей странице в Фейсбук начальник научного департамента нацпарка Иван Русев, конфлик произошел с бизнесменами, которые якобы захватил 30 га земли парка.
Среди пострадавших, по его словам, — директор «Тузловских лиманов» Ирина Выхрыстюк.