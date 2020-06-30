Драка в Национальном парке: полиция выясняет причину конфликта в «Тузловских лиманах»

Поздно вечером в воскресенье, 21 июня на парковке около ЖК «Радужный» в поселке Таирова местные жители повздорили из-за неправильно припаркованной машины. Скандал перерос в драку, которую из окна увидел сотрудник полиции. Он живет в этом ЖК. Он вышел разнять драчунов, однако и сам получил несколько ударов. Кто-то к тому же распылил газ из баллончика.

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