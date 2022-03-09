Где и как в Одессе найти нужное лекарство?

Сейчас многие одесситы, особенно те, кто вынужден постоянно принимать те или иные препараты, обеспокоены, смогут ли они получить жизненно важные медикаменты. Волноваться не нужно: инсулин, лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, а также расстройств психики и поведения можно получить по упрощенной программе «Доступные лекарства» в одесских аптеках.
Где купить инсулин?
Поставки инсулина в Одессе на сегодняшний день стабильны, а в аптеках есть достаточное количество этого препарата. Одесситы с инсулинозависимым сахарным диабетом могут без труда получить необходимые лекарства по рецепту врача в городских аптеках предприятия «Одесфарм». Для детей с сахарным диабетом инсулин можно приобрести по рецепту врача детской поликлиники.
Все аптеки сети «Одесфарм» работают с 9.00 до 16.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Однако в силу военного положения их график работы может измениться, поэтому лучше сначала уточнить время работы и наличие лекарств по телефону.
В Одессе инсулин можно купить в аптеках «Одесфарм», которые расположены по адресам:
- ул. Мясоедовская, 32, тел. (048) 788-10-03, (048) 788-28-72.
- ул. Дворянская, 10, тел. (048) 788-09-06.
- ул. Жуковского, 30, тел. (048) 771-04-43.
- ул. Космонавтов, 11/13, тел. (048) 709-95-69.
- пр-т Добровольского, 67, тел. (048) 706-43-56.
- ул. Паустовского, 21а, тел. (048) 770-93-17.
- ул. Давида Ойстраха, 7, тел. (048) 771-14-13.
- ул. Левитана, 62, тел. (048) 788-28-97.
- ул. Академика Филатова, 7а, тел. (048) 796-95-10.
- ул. Краснослободская, 36, тел. (048) 783-13-10.
- пер. Обсерваторный, 8, тел. (048) 788-92-15.
- ул. Болгарская, 38, тел. (048) 793-90-92.
- ул. Житомирская, 2, тел. (048) 788-17-75.
- Фонтанская дор., 110, тел. (048) 701-12-04.
«Доступные лекарства» в военное время: как получить?
Одесские аптеки сети «Одесфарм» продолжают работать по программе «Доступные лекарства». В связи с введением военного положения процедуру выдачи рецептов на необходимые медикаменты по электронной программе «Доступные лекарства» значительно упростили.
Если в работе электронной системы здравоохранения произошел сбой, человек может обратиться к любому врачу, который выдаст ему обычный бумажный рецепт вместо электронного. Такой рецепт можно получить у любого врача, оказывающего первичную медицинскую помощь, независимо от того, подписана у пациента декларация с этим врачом или нет (приказ Минздрава №388 от 28.02.2022 года).
Аптеки обязаны принимать бумажные рецепты на лекарства, входящие в программу, и учитывать их в бумажной форме. А когда появится техническая возможность внести запись о выданном рецепте в электронный реестр системы здравоохранения, медицинские работники сделают это сами.
Препараты, входящие в программу «Доступные лекарства», по-прежнему можно получить либо бесплатно, либо с небольшой доплатой.
Информация о лекарствах: интернет нам в помощь
С началом войны в стране стали происходить сбои в работе многих аптек, а также в доставке лекарств. Сейчас не все аптеки могут предоставлять данные в оперативном режиме, поэтому для поиска медицинских препаратов и получения достоверной информации об их наличии продолжает работать электронный ресурс Tabletki.ua.
Здесь отражаются только те аптеки, которые работают и предоставляют свежую информацию о наличии медикаментов. Данные обновляются каждый час. Алгоритм поиска предельно прост: нужно только зайти на сайт «Tabletki.ua Одесса» и ввести в строку поиска название препарата. Вы узнаете адрес аптеки, где есть лекарство, а также его стоимость.
«Горячая линия» при критических ситуациях
В Министерстве здравоохранения Украины работает «горячая линия» — (0800) 60-20-19, куда могут обратиться жители страны и, в частности Одессы, если возникают критические ситуации с обеспечением инсулином или другими медикаментами. Также в контакт-центре министерства можно получить бесплатную медицинскую консультацию.