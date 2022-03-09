Где и как в Одессе найти нужное лекарство?

Сейчас многие одесситы, особенно те, кто вынужден постоянно принимать те или иные препараты, обеспокоены, смогут ли они получить жизненно важные медикаменты. Волноваться не нужно: инсулин, лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, а также расстройств психики и поведения можно получить по упрощенной программе «Доступные лекарства» в одесских аптеках.

Где купить инсулин?

Поставки инсулина в Одессе на сегодняшний день стабильны, а в аптеках есть достаточное количество этого препарата. Одесситы с инсулинозависимым сахарным диабетом могут без труда получить необходимые лекарства по рецепту врача в городских аптеках предприятия «Одесфарм». Для детей с сахарным диабетом инсулин можно приобрести по рецепту врача детской поликлиники.

Все аптеки сети «Одесфарм» работают с 9.00 до 16.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Однако в силу военного положения их график работы может измениться, поэтому лучше сначала уточнить время работы и наличие лекарств по телефону.

В Одессе инсулин можно купить в аптеках «Одесфарм», которые расположены по адресам:

ул. Мясоедовская, 32, тел. (048) 788-10-03, (048) 788-28-72.

ул. Дворянская, 10, тел. (048) 788-09-06.

ул. Жуковского, 30, тел. (048) 771-04-43.

ул. Космонавтов, 11/13, тел. (048) 709-95-69.

пр-т Добровольского, 67, тел. (048) 706-43-56.

ул. Паустовского, 21а, тел. (048) 770-93-17.

ул. Давида Ойстраха, 7, тел. (048) 771-14-13.

ул. Левитана, 62, тел. (048) 788-28-97.

ул. Академика Филатова, 7а, тел. (048) 796-95-10.

ул. Краснослободская, 36, тел. (048) 783-13-10.

пер. Обсерваторный, 8, тел. (048) 788-92-15.

ул. Болгарская, 38, тел. (048) 793-90-92.

ул. Житомирская, 2, тел. (048) 788-17-75.

Фонтанская дор., 110, тел. (048) 701-12-04.

«Доступные лекарства» в военное время: как получить?

Одесские аптеки сети «Одесфарм» продолжают работать по программе «Доступные лекарства». В связи с введением военного положения процедуру выдачи рецептов на необходимые медикаменты по электронной программе «Доступные лекарства» значительно упростили.

Если в работе электронной системы здравоохранения произошел сбой, человек может обратиться к любому врачу, который выдаст ему обычный бумажный рецепт вместо электронного. Такой рецепт можно получить у любого врача, оказывающего первичную медицинскую помощь, независимо от того, подписана у пациента декларация с этим врачом или нет (приказ Минздрава №388 от 28.02.2022 года).

Аптеки обязаны принимать бумажные рецепты на лекарства, входящие в программу, и учитывать их в бумажной форме. А когда появится техническая возможность внести запись о выданном рецепте в электронный реестр системы здравоохранения, медицинские работники сделают это сами.

Препараты, входящие в программу «Доступные лекарства», по-прежнему можно получить либо бесплатно, либо с небольшой доплатой.

Информация о лекарствах: интернет нам в помощь

С началом войны в стране стали происходить сбои в работе многих аптек, а также в доставке лекарств. Сейчас не все аптеки могут предоставлять данные в оперативном режиме, поэтому для поиска медицинских препаратов и получения достоверной информации об их наличии продолжает работать электронный ресурс Tabletki.ua.

Здесь отражаются только те аптеки, которые работают и предоставляют свежую информацию о наличии медикаментов. Данные обновляются каждый час. Алгоритм поиска предельно прост: нужно только зайти на сайт «Tabletki.ua Одесса» и ввести в строку поиска название препарата. Вы узнаете адрес аптеки, где есть лекарство, а также его стоимость.

«Горячая линия» при критических ситуациях

В Министерстве здравоохранения Украины работает «горячая линия» — (0800) 60-20-19, куда могут обратиться жители страны и, в частности Одессы, если возникают критические ситуации с обеспечением инсулином или другими медикаментами. Также в контакт-центре министерства можно получить бесплатную медицинскую консультацию.