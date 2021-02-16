Дорогу на Черноморск предлагают пустить в обход Сухого Лимана

В Одесской областной государственной администрации (ОГА) строят планы строительства объездной дороги вокруг Одессы в сторону Черноморска в обход села Сухой Лиман.

Данный вопрос обсуждался на совещании в ОГА, сообщает пресс-служба Таировского поселкового совета.

Как пояснил глава поселкового совета Тимур Хасаев, строительство дороги в обход Сухого Лимана – «очень больная тема»: местные жители уже давно просят решить эту проблему, так как большегрузный транспорт, который следует через улицы села в порт Черноморск, разрушает дороги и дома.

В частности, на первом совместном совещании, в котором также приняли участие руководство Авангардовской ОТГ и Службы автодорог, было решено составить и предоставить перечень земель с кадастровыми номерами и их статус, через которые будет проходить дорога. Кроме того, в дальнейших планах – откорректировать разработанные ранее дорожные проекты.

Ранее стало известно, что Служба автодорог в Одесской области ищет подрядчика для строительства дороги в обход Молдовы на участке Лесное – Елизаветовка.

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Фото иллюстрационное, Автодор