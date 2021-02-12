Еще в прошлом году стало известно, что в Украине появятся платные дороги, стоимость проезда по которым будет от 80 копеек до 4,6 гривны за километр.
Сейчас Министерство инфраструктуры планирует привлечь частных инвесторов к ремонту трасс общей протяженностью 1400 километров. Речь идет о шести дорогах: Харьков — Днепр — Запорожье (M-29, M-04, M-18), Борисполь — Полтава (М-03), Херсон — Николаев (М-14), Киев — Житомир — Ровно (М-06), Ягодин — Ковель — Луцк (М-07, М-19), Днепр — Кривой Рог — Николаев (M-04, H 11).
А вот трассу Одесса — Киев, по мнению министра инфраструктуры Владислава Криклия, делать платной не актуально.
Фото: golos.ua
Читайте также: Для украинских водителей разработали специальный геокалькулятор