В Одессе будет трасса с поселка Котовского на Таирова? Север – Юг — знакомое название? Конечно, вы о нем слышали и не раз. Некоторым уже и оскомину набить успело. Но в этот раз не о трамваях. ПОДРОБНЕЕ

Новогодние ожидания: будем с вакциной, новыми дорогами и железными нервами 2020 год огорошил грозной пандемией, посадившей многих на «строгую диету» коронакризисом. «Добавила настроения» и аномальная засуха. Но все же в новогодние дни, наверное, даже отъявленные пессимисты надеются на лучшее и хоть немного верят в чудеса. Будут ли они добрыми в наступающем году Белого Металлического Быка — согласно восточному гороскопу, наделенного стальными нервами и железным характером? Судя по прогнозам экспертов, в будущем украинцам эти качества ох как пригодятся. ПОДРОБНЕЕ