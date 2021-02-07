В Одесской области построят участок дороги в обход Молдовы

Служба автодорог в Одесской области ищет подрядчика для строительства дороги в обход Молдовы на участке Лесное-Елизаветовка.

Об этом сказано в сообщении облавтодора в Фейсбук.

Речь идет о дороге КПП «Лесное» — КПП «Малоярославец Первый». Она частично проходит по территории Молдовы, а движение транспорта на этом участке перекрыто. Такая ситуация создает большие неудобства для жителей сел Болградского района.

Длина новой дороги будет 15,4 км. Она пройдет через село Анновка и соединит села Лесное и Елизаветовка в обход Молдовы.

Тендер по выбору подрядчика назначен на 30 марта 2021 года. Ожидаемая стоимость работ 346 млн 415, 442 тыс грн (НДС), сообщается в объявлении облавтодора на портале Прозорро.

Ранее сообщалось, что в Одесской области могут построить мост через Днестровский лиман.