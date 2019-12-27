Домашнє насилля: одесити, які зазнають утисків від близьких людей стали частіше звертатися до правоохоронців

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

За три з половиною місяці, відколи мобільні підрозділи реагування на факти домашнього насильства запрацювали у всіх базових районах Одеси, по допомогу до поліцейських звернулися більше півтори тисячі потерпілих у побутових конфліктах. Це на десять відсотків більше, ніж за весь минулий рік.

Не зовсім коректно говорити про проблеми людей за допомогою цифр, бо за ними стоять чиїсь долі, але така статистика дає правоохоронцям розуміння, що терпимість громадян до проявів насильства стрімко зменшується, а довіра до поліцейських, які надають підтримку постраждалим від нього, навпаки, зростає.

– Більше третини правопорушників притягуються за домашнє насильство до адміністративної та кримінальної відповідальності, ще до чотирьох сотень застосовані термінові заборонні приписи, з рештою вдалося врегулювати конфлікт за допомогою профілактичної бесіди, – зазначає заступник начальника управління превентивної діяльності ГУНП в Одеській області Ігор Волокітенко. – Наша мета – звести нанівець це ганебне явище. І переконаний, що ми рухаємося у правильному напрямку.

Фото: Володимирець.City

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