Ключевые моменты:

Украинская природа демонстрирует поразительную стойкость и адаптируется к боевым действиям.

В нацпарке «Тузловские лиманы» птицы свили гнездо и вывели потомство внутри обломка сбитого российского дрона.

На передовой в Донбассе птицы собирают остатки тонких кабелей от FPV-дронов и используют их вместо веток.

В Одесской области ласточки свили гнездо в обломке российского «шахеда»

Удивительный случай зафиксировали в Одесской области. В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» сельские ласточки обустроили свое гнездо прямо внутри обломка сбитого российского дрона-камикадзе «Шахед». Об этом сообщил доктор биологических наук и начальник научно-исследовательского отдела парка Иван Русев.

Птицы не просто использовали фрагмент смертоносного беспилотника как убежище, но и уже успешно вывели там птенцов.

На видео, опубликованном Русевым, отчетливо видно, как взрослая ласточка кормит малышей в гнезде, свитом внутри обломка. При этом на самом фрагменте БПЛА до сих пор четко просматривается серийный номер оружия, которым оккупанты пытались атаковать Украину.

Совсем скоро молодые ласточки покинут свое необычное гнездо и отправятся на зимовку в Южную Африку, преодолев во время миграции около 7 тысяч километров.

Фронтовой хай-тек: гнезда из оптоволокна на Донбассе

Не менее поразительный феномен наблюдается и непосредственно на линии фронта. В нескольких прифронтовых районах Донбасса украинские военные обнаружили птичьи гнезда, искусно сплетенные из тончайших оптоволоконных кабелей. Эти провода бойцы ВСУ используют для управления современными FPV-дронами.

Обилие проложенных коммуникаций на передовой подтолкнуло пернатых к «модернизации» своих жилищ. Птицы научились собирать остатки кабелей и адаптировать технологии под естественные нужды.

«Это лишь одно из десятков проявлений того, как природа выживает в пламени войны. Между сотнями дронов, штурмами, обстрелами и километрами выжженной земли», — делятся мыслями украинские военные.

Для защитников такие находки стали очередным доказательством непреодолимой силы жизни.

Украинская природа наглядно демонстрирует: даже там, где человек несет разрушение и смерть, жизнь находит способ победить и возродиться из обломков.

При этом в Черном море ученые фиксируют ухудшение экологической ситуации для морских млекопитающих. Только за месяц 2026 года в районе НПП «Тузловские лиманы» обнаружили 55 погибших дельфинов.

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