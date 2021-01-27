Должников защитят от коллекторов: новый закон приняли за основу

Верховная рада приняла за основу законопроект №4241 для защиты украинцев от коллекторов.

За документ 27 января проголосовали 355 нардепов.

Закон предлагает создать публичный Реестр коллекторских компаний, который будет вести Национальный банк. А все коллекторские компании должны будут в нем зарегистрироваться.

Банки и финансовые компании в случае принятия закона должны будут уведомлять клиентов о привлечении коллекторов при просрочке платежей. Это должно происходить еще на этапе подписания договора о предоставлении кредитных средств.

Закон (если его примут в целом) запрещает звонить должнику с 20 до 8 утра, более 2 раз в день, сообщать третьим лицам о долге, требовать от родственников погасить долги.

Ответственность кредиторов/коллекторов за нарушение требований закона предусмотрена от 51 до 102 тысяч гривен.

Напомним, банки могут реструктуризировать кредиты должников из-за карантина