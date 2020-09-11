Добились своего: рабочие в Рени прекратили голодовку

Из-за не выплаченной зарплаты за проведенные работы, в порту Рени в Одесской области 9 наемных работников “заварили” себя внутри цистерны для хранения угольной смолы. И объявили голодовку.

После огласки в СМИ наниматель выплатил деньги.

“Похоже, что все разрешилось благополучно. После того, как наше обращение попало к журналистам, начальство выплатило заработанное. В принципе мы добились своего, я думаю, в этом и причина, – ведь мы требовали только заработанное нами, по праву”, – сообщил один из рабочих, Евгений Кулевча, пишет USM.