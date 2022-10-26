В правительстве просят украинских беженцев не возвращаться до весны

Причина такой просьбы в том, что зима обещает быть сложной из-за террористических атак россии. В Украине из-за этого могут быть сложности с отоплением и поставками электричества.

Такую просьбу высказала в эфире Всеукраинского телемарафона новостей министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«Вы видите: Россия перешла в террор гражданского населения, она не может воевать с армией, она проигрывает на поле боя», — сказала она.

По словам Верещук, при возможности остаться за рубежом, стоит это сделать и перезимовать там.

«Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия… Не надо этого делать. Если есть возможность — остаться, пока перезимовать за границей», — сказала министр.

Также Ирина Верещук добавила, что ей бы хотелось, чтобы весной все вместе отстраивали Харьковскую, Херсонскую области и все другие города и села Украины.

Для справки: по данным Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на 30 августа 2022 количество пересечений границы с Украиной с 24 февраля 2022 составило 12 млн человек, при этом в Украину вернулось 5,3 млн человек.