Значительная часть территории Украины принадлежит к сейсмоопасной зоне, однако наиболее уязвимыми являются Закарпатье, Буковина и Одесская область. Угроза землетрясения в Южной Пальмире существует. Тряхнуть наш город может в любую минуту. Однако одесские сейсмологи признаются: они бессильны предсказать несчастье. Мы публикуем еще раз статью, которая выходила на сайте 9 октября 2013 года, с обновлениями.

5 октября 2013 года жители Одессы и области ощутили подземные толчки: на верхних этажах качалась мебель, многие не могли спать. Ученые сообщили: да, сила толчков достигла четырех баллов по шкале Рихтера. В тот же день интернет-сайты распространили информацию, что скоро Одесса может быть подвержена разрушительному 8-балльному землетрясению. Правда ли это? И можно ли защитить себя и семью от стихии? Откуда «утки»?

За разъяснениями мы обратились к вице-президенту Ассоциации украинского сейсмостойкого строительства, заведующему кафедрой Одесской государственной строительной академии (ОГАСА), доктору технических наук, профессору Константину ЕГУПОВУ.

Ученый сразу отверг мнение, что землетрясение поддается краткосрочному прогнозу:

– Возможен только долгосрочный прогноз! И он сформулирован в картах, которые называются “Общее сейсмическое районирование (ОСР)-2004” и являются дополнением наших сейсмических норм. По этим картам, Одесская область относится к 7-балльной зоне. В отдельных районах, из-за грунтов, могут (теоретически!) быть 8-балльные толчки.

Это значит, что если кто-то говорит о землетрясении, которое будет через неделю, верить ему нельзя. А появление таких слухов ученые связывают с выступлениями никому не известных «ученых» и преувеличениями журналистов. Вот и в июле 2013 года, когда некий румынский ученый Рой Нику «предсказал» мощное землетрясение через неделю, была запущена типичная «утка».

– Даже румынские коллеги говорят, что такого специалиста не знают. А выступление директора Института геофизики Румынии исказили: ведь он лишь сказал, что изучение потенциала района Вранча говорит о том, что там могут наблюдаться толчки значительно сильнее, чем за последние 200 лет. И потенциально магнитуда может достичь 8 баллов.

Ученые не могут точно сказать, когда «тряхнет». Кстати, всяческие «народные приметы» приближающегося землетрясения – бессмыслица.

Вместо мистического страха – реальная проблема

«Синдром землетрясения» проявляется в панике, охватывающей очень многих людей, – после подземных толчков они ищут хоть каких-то гарантий безопасности. Вот и одесситов волнует потенциальная сейсмическая опасность разных районов города и то, какие дома могут скорее разрушиться от землетрясения. Ведь в городе есть старый жилой фонд, «сталинки», «хрущевки», многоэтажки (например, «чешки»), разнообразный новострой.

Но вопросы о том, какие дома могут рухнуть первыми, бессмысленны и даже провокационны.

– Представьте, я отвечу, и вот из какого-то района люди начнут выселяться, начнется паника, – говорит ученый. – Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести процедуру паспортизации: определить, какой в данном районе уровень сейсмической опасности, а также узнать, в каком состоянии дом. Ведь бывает, что потенциально здание сейсмостойкое, а жильцы убрали несущие панели…

Проблема, стоящая перед Украиной (и Одессой в частности), – массовая паспортизация сейсмической устойчивости домов. После ее проведения надо решать: либо здание разбирать, либо реконструировать с отселением жильцов. Поэтому усилия горожан следует направить на то, чтобы люди, ответственные за повышение уровня безопасности, занялись своим делом.

– МЧС, управление архитектуры, управление капитального строительства, управление инженерной защиты, – там много чиновников, которые могли бы способствовать повышению качества строительства, – говорит Константин Егупов. – Мы, ученые, создаем нормы, методы расчета. А чиновники своим прямым делом занимаются, мягко говоря, не очень активно. Стоит им напомнить, что они должны участвовать в обеспечении безопасности.

На сегодняшний день паспорта сейсмостойкости зданий могут составить специалисты ОГАСА, в которой создана информационно-аппаратная система для выяснения фактической сейсмостойкости зданий, а также несколько других институтов. Застройщик, если хочет быть уверенным в надежности своего здания, может обратиться к ним. Но это происходит нечасто: застройщики, как правило, хотят сэкономить.

Кто проверит здание?

Одесская Государственная академия строительства и архитектуры: Одесса, ул. Дидрихсона, 4, тел. (048) 723-33-42, 732-43-01, e-mail: list@ogasa.org.ua.

Фото: ndi.onmu.odessa.ua, news.24tv.ua