До Одеського зоопарку переїде бурий ведмідь з Вінниці

До нового вольєру ведмедя переселити не могли, адже там є інший самець.

Бурий ведмідь, який жив в окремому вольєрі у Подільському зоопарку, скоро приєднається до нової родини в Одесі.

Про це повідомляється на сторінці Подільського зоопарку у Facebook.

В адміністрації вінницького звіринцю пояснили, що до нового вольєру з басейном переселити його не могли. Два самці в одному вольєрі ужитися не могли б. Тож шукали варіанти, як покращити умови косолапого, що доживає свій вік.

Тепер ведмідь житиме у компанії немолодих ведмедиць в Одеському зоопарку. Для “пенсіонерів” створені належні умови для перебування.

Натомість з Одеського зоопарку до Вінниці мають привезти шотландського плямистого поні, муфлона, лань європейську і пару філінів.

Фото: Подільський зоопарк