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Новости Одессы и Одесской области

До кінця 2020 року всі відомості про земельні ділянки внесуть до земельного кадастру

До кінця 2020 року всі відомості про земельні ділянки внесуть до земельного кадастру

Державний земельний кадастр зробить земельний ринок прозорим.

Про це повідомляється у Програмі діяльності уряду.

– 100% відомостей про земельні ділянки буде внесено до Державного земельного кадастру до кінця 2020 року. Це зробить земельний ринок ефективним та прозорим для громадян та бізнесу, – йдеться у програмі.

Як зазначається, уряд проведе дерегуляцію з питань землеустрою, вирівняє податки на землю, запровадить запобіжники проти земельного рейдерства та запровадить сучасну інфраструктуру просторових даних.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук анонсував, що цього тижня Кабмін представить у парламенті цю програму, і висловив сподівання, що депутати її підтримають.

Фото: 5 канал

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