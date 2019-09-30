До кінця 2020 року всі відомості про земельні ділянки внесуть до земельного кадастру

Державний земельний кадастр зробить земельний ринок прозорим.
Про це повідомляється у Програмі діяльності уряду.
– 100% відомостей про земельні ділянки буде внесено до Державного земельного кадастру до кінця 2020 року. Це зробить земельний ринок ефективним та прозорим для громадян та бізнесу, – йдеться у програмі.
Як зазначається, уряд проведе дерегуляцію з питань землеустрою, вирівняє податки на землю, запровадить запобіжники проти земельного рейдерства та запровадить сучасну інфраструктуру просторових даних.
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук анонсував, що цього тижня Кабмін представить у парламенті цю програму, і висловив сподівання, що депутати її підтримають.
Фото: 5 канал
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