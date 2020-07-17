Для органіки та інших відходів: в Одесі встановили бокси для сміттєвих контейнерів (фото)

Сьогодні, 17 липня, на Театральній площі в рамках пілотного проекту були встановлені бокси для сміттєвих контейнерів.

Про це повідомила пресслужба Департаменту міського господарства.

Як повідомляє пресслужба, бокси мають сучасний естетичний вигляд і дозволяють заховати старі непривабливі баки, які не прикрашають історичну частину міста.

Окрему увагу було приділено роздільному збору сміття – на боксах нанесені візуальні написи, що вказують, яке сміття куди слід викидати: органіка, батарейки, інші відходи.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі скоро запрацює сміттєпереробна станція. Також нещодавно на Приморському бульварі встановили незвичні сміттєві баки, за кілька днів невідомі особи намагалися їх підпалити.

Фото: пресслужба