Для Одесской области могут увеличить лимиты потребления электроэнергии (видео)

Для Одесской области могут увеличить лимиты потребления электроэнергии. Об этом заявил сегодня, 24 января, в своем вечернем видеообращении глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

По словам Марченко, вопрос об увеличении лимитов для Одесской области, исходя из реальных потребностей региона, поднимался на недавнем совещании с руководством Министерства энергетики и компании «Укрэнерго».

«Надеемся на положительное решение», – добавил глава ОВА.

Кроме того, он рассказал, что сегодня Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, наложила штраф на ДТЭК «Одесские электросети» за несоблюдение этой компанией графиков электроснабжения и назнеачила еще одну внеплановую проверку ДТЭК.

По мнению Марченко, усиление контроля и наложение штрафных санкций – справедливая мера, особенно в условиях военного времени, когда лимиты энергопотребления по всей стране очень ограничены, и в итоге это создает большие проблемы для потребителей.

Как сообщалось ранее, одесситов ждет целый день без отключений света.

Сегодня, 24 января 2023 года, в Одесской области действуют стабилизационные отключения света.