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Для Одесской области могут увеличить лимиты потребления электроэнергии (видео)

Для Одесской области могут увеличить лимиты потребления электроэнергии (видео)

Для Одесской области могут увеличить лимиты потребления электроэнергии. Об этом заявил сегодня, 24 января, в своем вечернем видеообращении глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

По словам Марченко, вопрос об увеличении лимитов для Одесской области, исходя из реальных потребностей региона, поднимался на недавнем совещании с руководством Министерства энергетики и компании «Укрэнерго».

«Надеемся на положительное решение», – добавил глава ОВА.

Кроме того, он рассказал, что сегодня Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, наложила штраф на ДТЭК «Одесские электросети» за несоблюдение этой компанией графиков электроснабжения и назнеачила еще одну внеплановую проверку ДТЭК.

По мнению Марченко, усиление контроля и наложение штрафных санкций – справедливая мера, особенно в условиях военного времени, когда лимиты энергопотребления по всей стране очень ограничены, и в итоге это создает большие проблемы для потребителей.

Как сообщалось ранее, одесситов ждет целый день без отключений света.

Сегодня, 24 января 2023 года, в Одесской области действуют стабилизационные отключения света.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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