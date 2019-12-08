Автобусная полоса на Ришельевской: как проехать, чтобы не нарушить

С 28 ноября на улице Ришельевской работает выделенная полоса для общественного транспорта. Теперь водители личного транспорта несут ответственность за выезд на общественную полосу и препятствование движению троллейбусов и маршрутных такси. Корреспондент “Одесской жизни” отправился проследить за дорожной ситуацией на данной улице.

Выделенная полоса для общественного транспорта тянется по улице Ришельевской от улицы Греческой до улицы Пантелеймоновской. Она обозначена разметкой — широкая сплошная линия и соответствующими знаками. По правилам дорожного движения, на выделенной полосе запрещается движение и остановка других транспортных. Но что происходит на месте?

Наш корреспондент стал свидетелем, как водитель автомобиля остановил свой личный транспорт на полосе для общественного транспорта, вышел из авто и направился в ближайший магазин.

Из-за этого маршрутки вынуждены были выехать за пределы специально выделенной для них полосы и перестроиться. Стоит отметить, что за такое нарушение ПДД водителю личного транспорта грозит штраф в размере 510 грн.

Многие водители были обеспокоены, каким образом теперь выполнять поворот направо на перекрестке. Согласно пункту 17.2 Правил дорожного движения, водитель может повернуть направо и выехать на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств только в том случае, если на этой полосе есть прерывистая линия дорожной разметки.

После нанесения пунктирных линий правила движения на дороге с такой полосой стали несколько понятнее. Но так как на улице Ришельевской много парковок, прерывистую линию пересекают довольно часто, притом посреди квартала, а не в районе поворота на перекрестке. А это приводит к той же проблеме — препятствованию движения общественного транспорта.

Кто прав, а кто нет, у кого есть преимущество и у кого нет — разбираться полиции, которая, согласно обещаниям инициаторов создания этой полосы, должна следить за ситуацией и штрафовать в случае нарушений. Но пока, к сожалению, сотрудников полиции наш корреспондент на месте не застал.

А буквально через несколько дней после открытия выделенной полосы для общественного транспорта часть разметки была испорчена. Причиной уничтожения совсем свежей дорожной разметки стали погодные условия. Об этом сообщил директор КУ “СМЭП” Виталий Бондаренко. “Именно в ту ночь, когда наносили, стоял туман, погодные условия сыграли свою роль”, – заявил он. По его словам, была испорчена разметка выделенной полосы общественного транспорта на территории двух кварталов, но сейчас ее восстановили. Также Виталий Бондаренко признал, что выделенная полоса имеет много недостатков и будет впоследствии дорабатываться.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!