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Не отличить от оригинала: одесситка делает необычные торты (фото)

Не отличить от оригинала: одесситка делает необычные торты (фото)

Одесситка Лилия Назарова делает необычные торты. Только посмотрите – эти сумочки, мангал, банка с помидорами на первый взгляд не отличишь от настоящих. Кондитер говорит, что люди до последнего не верят, что это торт, а друзья, рассматривая фотографии думают, что это фотошоп.

Однако, это не фотошоп, а мастерство отработанное годами. В профессии Лилия уже шесть лет, а любовь к выпечке у нее с детства. В 15 лет она думала даже идти осваивать профессию кондитера, но тогда ее отговорила мама: “Будешь полной, как все повара, говорила мама”, смеется Лилия и в результате она стала бухгалтером. Знание математики ей пригодилось и сейчас, рассчитывать пропорции приходится постоянно и точность в этом деле очень важна.

На изготовление одного такого торта уходит до двух дней работы. Обычно первая часть изготавливается с вечера, потом торт отправляется на 6-8 часов на стабилизацию (если этого не сделать, торт просто поползет), а на следующий день Лилия приступает к “отделочным работам”. Как правило оболочка делается из кондитерской мастики, затем раскрашивается пищевыми красителями, а потом покрывается специальным гелем, который не тает и придает изделию глянец. Чтобы нарисовать, например рыбу, Лилия отфотографировала много разных образцов, изучала расположение плавников и т.д.

Сейчас Лилия работает дома, но мечтает когда-нибудь открыть свою кондитерскую и радовать своим творчеством еще больше одесситов.

Фото произведений Лилии смотрите в галерее:

Торты Лилии Назаровой
Торты Лилии Назаровой
Торты Лилии Назаровой
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Торты Лилии Назаровой
Торты Лилии Назаровой
Торты Лилии Назаровой

Фото: Лилия Назарова

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