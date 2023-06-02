Дипломирование моряков вернулось к старой системе: снова коррупция?

Прозрачную и понятную систему дипломирования моряков, инициированную постановлением №1499, отменили в Киевском окружном административном суде.

Судья Киевского окружного административного суда Балаклицкий А.И. своим постановлением по делу №320/17353/23 остановил прозрачный процесс дипломирования и фактически запретил связанную с этим деятельность Администрации судоходства, рассказывает вице-премьер-министр Александр Кубраков.

По словам Кубракова, в правительстве постоянно борются за понятную систему дипломирования украинских моряков, строя систему дипломирования без коррупционных вмешательств и с использованием онлайн-инструментов и международных практик. Но постоянно сталкиваются с сопротивлением тех, кто на протяжении многих лет строил коррупционные схемы на моряках.

Представители правительства планируют подать апелляцию. Но ее представление не останавливает решения суда. А значит, Администрация судоходства прекращает дипломировать моряков.

С момента принятия постановления №1499 в декабре 2022 года, моряки получили более 2 тыс. квалификационных документов.

Следует добавить, что иск о признании незаконной процедуру дипломирования моряков «по-новому» подали бывшие члены Государственной квалификационной комиссии.

Недавно мы писали о причине, почему морякам сложно уехать на работу за границу.

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