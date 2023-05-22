Судью райсуда Одессы будут судить: завершилось следствие

НАБУ и САП завершили расследование по подозрению судьи Киевского райсуда Одессы, разоблаченной на получении взятки в 4 тысячи долларов США. Об этом сообщает НАБУ.

Завершилось досудебное расследование по делу судьи Киевского райсуда Одессы, подозреваемой в получении взятки в четыре тысячи долларов США. Об этом 22 мая сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Напоним, что еще в марте 2023 года судья была задержана при получении четырех тысяч долларов взятки. По данным следствия, на эти средства она планировала принять положительное решение по гражданскому делу. Но через два дня судье сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.

В апреле текущего года Высший совет правосудия дал согласие на содержание судьи под стражей и ВАКС избрал подозреваемой судье меру пресечения в виде залога в размере 2 млн грн.

Высший совет правосудия отстранил от работы подозреваемую в пределах сроков досудебного расследования до 31 мая 2023 года. Также подозреваемая должна сдать документы на выезд за границу, не уезжать из Одессы без разрешения детектива, прокурора или суда. Кроме этого, появляться к ним по требованию. Также задержанная должна носить электронный браслет.

Эти ограничения будут действовать до 13 июня 2023 года.

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