Димові шашки, плакати і перевернуте авто: під Радою вимагають відставки Авакова (фото)

Сьогодні, 5 червня, під будівлею Верховної Ради активісти провели мітинг за відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Як повідомляє Укрінформ, у мітингу взяло участь близько 350 осіб. І навіть дощ не розігнав мітингувальників.

Деякі присутні тримали в руках плакати з надписами: “Ні поліцейській державі”, “Поліція ґвалтує і вбиває”, “Всі, хто проти диктатури, встаньте!” (ред. – цитата Василя Стуса), “Геть Авакова”, тощо.

Під час акції на площі було встановлено символічний “пам’ятник поліцейській реформі” – авто, на якому написано “поліція”.

Дехто запалював димові шашки різних кольорів.

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За інформацією видання “Українська правда“, на годині запитань до уряду Авакова планують заслухати із доповіддю щодо резонансних кримінальних подій останнього тижня.

Наразі, фракція “Голос” продовжує збирати підписи під проєктом постанови за відставку Авакова. Нардепи зібрали понад 70 підписів. Підписи збиратимуть до кінця пленарного дня, а потім будуть реєструвати проєкт постанови.

Фото: Укрінформ

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