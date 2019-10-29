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Новости Одессы и Одесской области

Хаит читал стихи, а Филимонов травил анекдоты: Саакашвили переехал в Одессу и похвастался новосельем (видео)

Хаит читал стихи, а Филимонов травил анекдоты: Саакашвили переехал в Одессу и похвастался новосельем (видео)

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, похоже, не шутил, когда говорил, что собирается жить в Одессе.

“Я влюблен в Одессу”, – часто признавался он в интервью. – “Как можно, пожив в Одессе, не любить ее до конца жизни?”.

Теперь, похоже, известный грузин, надолго и всерьез обосновался в городе у моря. У нас он обзавелся собственным жильем.

“Я переехал в новую квартиру в Одессе”, – с гордостью сообщил экс-глава обладминистрации на своей странице в Facebook.

При этом бывший губернатор области решил с размахом отметить новоселье. На празднование пригласил немало известных личностей.

Так, например, на новоселье побывал легендарный поэт, сатирик, редактор и драматург, отец основателя комического театра «Квартет И» Валерий Хаит. Он наизусть читал стихи о Грузии Бориса Пастернака. И все это под бокал хорошего грузинского вина.

Не обошлось и без юмора. Так, роль рассказчика досталась популярному артисту, главному “джентльмену” страны Олегу Филимонову, которого также пригласили “обмыть” новое жилье Саакашвили. Он травил анекдоты, веселя гостей за столом.

Кроме того, экс-губернатор позвал на новоселье  недавно освобожденного из российского плена режиссера из Крыма Олега Сенцова. Как признался Михаил Саакашвили, беседа с Сенцовым очень его впечатлила.

Да и вообще, новоиспеченный хозяин квадратных метров в Одессе остался доволен торжеством.

“Теплая домашняя обстановка, друзья, хорошее вино и очень интересный разговор – что еще нужно для счастья, – написал он. – Я люблю Одессу”.

 

Видео: YouTube Михаила Саакашвили

Фото: скрин видео с YouTube

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